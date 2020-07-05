Футболисты "Руха" победили минское "Динамо" в матче чемпионата Беларуси

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский "Рух" одолел футболистов минского "Динамо" с результатом 1:0 в домашнем матче 16-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Брестчане открыли счет в конце первой половины встречи, когда ошибкой защитников минчан воспользовался Егор Богомольский. После пропущенного мяча динамовцы активизировались, провели немало атак, но так и не смогли уйти от поражения.

Результаты остальных встреч 16-го тура: БАТЭ (Борисов) - "Энергетикуэ-БГУ" (Минск) - 0:1, "Городея" - "Витебск" - 2:2, "Славия" (Мозырь) - "Слуцк" - 3:1, "Смолевичи" - "Динамо" (Брест) - 3:3, "Неман" (Гродно) - "Ислочь" (Минский район) - 1:0, "Минск" - "Белшина" (Бобруйск) - 2:2, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Шахтер" (Солигорск) - 1:4.

Турнирное положение: БАТЭ (Борисов) - 30 очков (16 матчей), "Шахтер" - 30 (16), "Неман" - 29 (15), "Энергетик-БГУ" - 29 (16), "Торпедо-БелАЗ" - 26 (16), "Динамо" (Брест) - 26 (16), "Динамо" (Минск) - 23 (16), "Ислочь" (Минский район) - 23 (16), "Витебск" - 22 (16), "Рух" - 22 (16), "Славия" - 21 (16), "Слуцк" - 18 (16), "Городея" - 16 (16), "Минск" - 15 (14), "Смолевичи" - 11 (15), "Белшина" (Бобруйск) - 7 (16).

Бомбардирскую гонку возглавляют Виталий Лисакович ("Шахтер") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по девять мячей.

В следующем туре встречаются:

10 июля

"Смолевичи" - "Ислочь", "Динамо" (Брест) - "Слуцк";

11 июля

"Белшина" - "Торпедо-БелАЗ", БАТЭ - "Славия", "Шахтер" - "Городея";

12 июля

"Энергетик-БГУ" - "Рух", "Динамо" (Минск) - "Минск", "Витебск" - "Неман".-0-