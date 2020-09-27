Футболисты "Руха" разгромили "Слуцк" в матче чемпионата Беларуси

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский "Рух" разгромил "Слуцк" со счетом 5:0 в домашнем матче 25-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме брестчане дважды поразили ворота гостей - на 11-й минуте Всеволод Садовский открыл счет, а затем Олег Никифоренко удвоил преимущество "Руха". После перерыва Егор Богомольский оформил голевой дубль, а в самом конце матча Артем Концевой поставил последнюю точку.

В центральном поединке этого тура действующие чемпионы страны футболисты брестского "Динамо" на выезде переиграли лидера нынешнего первенства борисовский БАТЭ с результатом 4:2.

На вторую позицию в турнирной таблице поднялся гродненский "Неман", одолевший в Жодино местное "Торпедо-БелАЗ" - 1:0. Победный гол в самом конце первого тайма забил Зоран Марушич.

Минское "Динамо" после серии неудачных игр добилось победы в домашней встрече с "Витебском" - 1:0. Единственный мяч забил Евгений Шикавка, реализовавший пенальти на 74-й минуте игры.

В Молодечно столичный "Энергетик-БГУ" принимал "Ислочь" из Минского района и вышел вперед на 39-й минуте после удара Джереми Мавату. Во втором тайме гости ответили голом гвинейского форварда Момо Янсане, который проводил свой последний матч в составе "Ислочи" перед отъездом в малийский клуб "Блэк Старз". В итоге ничья - 1:1. С таким же результатом завершился поединок футболистов "Городеи" и мозырской "Славии".

Встреча бобруйской "Белшины" и солигорского "Шахтера" перенесена на более поздний срок.

В заключительном поединке 25-го тура футболисты "Минска" 28 сентября примут аутсайдера турнира "Смолевичи".

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ - 49 очков (25 матчей), "Неман" - 47 (25), "Шахтер" - 46 (24), "Ислочь" - 42 (25), "Торпедо-БелАЗ" - 41 (25), "Рух" - 39 (25), "Динамо" (Брест) - 38 (23), "Динамо" (Минск) - 36 (24), "Энергетик-БГУ" - 35 (24), "Витебск" - 31 (25), "Минск" - 28 (23), "Славия" - 28 (23), "Слуцк" - 21 (23), "Городея" - 21 (25), "Белшина" - 20 (24), "Смолевичи" - 14 (23).

Бомбардирскую гонку 30-го чемпионата Беларуси возглавляют Максим Скавыш (БАТЭ) и Джасурбек Яхшибоев ("Шахтер"), забившие по 13 мячей.-0-