Футболисты сборной Беларуси начали подготовку к старту в Лиге наций

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси начали подготовку к старту во втором сезоне Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Под руководством главного тренера команды Михаила Мархеля к сентябрьским матчам с командами Албании и Казахстана готовятся 23 футболиста:

вратари - Александр Гутор ("Шахтер", Солигорск), Егор Хаткевич ("Ислочь", Минский район), Сергей Игнатович ("Динамо-Брест");

защитники - Александр Мартынович ("Краснодар", Россия), Максим Бордачев ("Торпедо-БелАЗ", Жодино), Александр Сачивко ("Шахтер", Солигорск), Николай Золотов ("Урал", Екатеринбург, Россия), Максим Швецов ("Динамо-Минск"), Никита Наумов ("Жетысу", Талдыкорган, Казахстан), Роман Юзепчук ("Динамо-Брест"), Алексей Легчилин ("Неман", Гродно);

полузащитники - Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик, Евгений Яблонский (все - БАТЭ, Борисов), Макс Эбонг ("Астана", Нур-Султан, Казахстан), Юрий Ковалев ("Арсенал", Тула, Россия), Иван Бахар ("Динамо-Минск"), Дмитрий Подстрелов, Александр Селява (оба - "Шахтер", Солигорск), Андрей Хачатурян ("Торпедо-БелАЗ", Жодино);

нападающие - Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович ("Локомотив", Москва, Россия).

Учебно-тренировочный сбор футболисты проводят на комплексе полей АБФФ в Веснянке, а 4 сентября на столичном стадионе "Динамо" проведут первый матч группового этапа Лиги наций со сборной Албании (начало в 21.45). На следующий день сборная Беларуси отправится в Алматы, где 7 сентября встретится с командой Казахстана. Расписание остальных встреч белорусской команды в 4-й группе лиги С Лиги наций УЕФА:

11 октября - Литва - Беларусь, 14 октября - Беларусь - Казахстан,15 ноября - Беларусь - Литва, 18 ноября - Албания - Беларусь.

По итогам турнира победители четырех групп лиги С выйдут в лигу В. В стартовом сезоне сборная Беларуси заняла первое место в группе 2 лиги D, получив повышение в классе, а также возможность поспорить за выход в финальную часть Евро-2020. В полуфинале 8 октября в Тбилиси белорусские футболисты сыграют со сборной Грузии. Во втором матче полуфинальной стадии футболисты Северной Македонии примут команду Косово. Победители полуфиналов 12 ноября встретятся в решающем поединке за путевку в финальную стадию чемпионата Европы, который в связи с пандемией коронавируса был перенесен на 2021 год.-0-