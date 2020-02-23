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23 февраля 2020, 18:03

Футболисты сборной Беларуси обыграли Узбекистан в первом спарринге нового сезона

Фото из архива
Фото из архива

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси успешно провели первый контрольный матч нового сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на поле стадиона "Аль-Хамрия" в Шардже (ОАЭ) подопечные Михаила Мархеля победили команду Узбекистана со счетом 1:0. Победный гол в середине первого тайма забил Павел Нехайчик, использовавший передачу капитана команды Игоря Стасевича.

После сегодняшней встречи белорусские футболисты перебазируются в Софию, где 26 февраля проведут спарринг со сборной Болгарии.

Февральские матчи являются для белорусской дружины проверкой сил перед плей-офф Лиги наций. В полуфинале 26 марта сборная Беларуси сыграет в Тбилиси с командой Грузии и в случае победы 31 марта в Минске поспорит за путевку в финальную стадию чемпионата Европы с победителем матча Северная Македония - Косово.-0-

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