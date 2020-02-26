Футболисты сборной Беларуси проведут гостевой спарринг с болгарами

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси проведут сегодня второй спарринг нового сезона. На софийском стадионе "Васил Левски" белорусы встретятся с командой Болгарии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда Михаила Мархеля прибыла в болгарскую столицу из ОАЭ, где 23 февраля обыграла сборную Узбекистана (1:0). Автор победного гола Павел Нехайчик, а также Игорь Стасевич, Станислав Драгун, Сергей Политевич, Юрий Кендыш, Сергей Матвейчик, Игорь Бурко, Денис Лаптев, Александр Павловец и Иван Бахар после игры с узбеками отправились в свои клубы. Ряды национальной сборной пополнили Максим Скавыш, Евгений Яблонский, Владислав Климович, Евгений Шевченко, Кирилл Печенин, Роман Юзепчук, Никита Степанов, Александр Позняк и Роман Вегеря.

В прошлые годы сборные Беларуси и Болгарии встречались семь раз - в двух из них белорусы побеждали, в пяти терпели поражения. В февральском рейтинге ФИФА Беларусь занимает 87-е место, Болгария на 59-й позиции.

Февральские матчи с командами Узбекистана и Болгарии являются для белорусской дружины проверкой сил перед плей-офф Лиги наций. В полуфинале 26 марта сборная Беларуси сыграет в Тбилиси с командой Грузии и в случае победы 31 марта в Минске поспорит за путевку в финальную стадию чемпионата Европы с победителем матча Северная Македония - Косово.-0-