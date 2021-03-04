Футболисты сборной Беларуси проведут спарринги с Азербайджаном и Литвой

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ассоциация "Белорусская федерация футбола" договорилась с коллегами о проведении в Минске двух товарищеских матчей национальных сборных, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них подопечные Михаила Мархеля 2 июня примут футболистов Азербайджана, а 16 ноября сыграют с командой Литвы. Оба спарринга пройдут на поле столичного стадиона "Динамо".

Первый контрольный поединок нового сезона сборная Беларуси проведет 24 марта против футболистов Гондураса. Эта игра состоится на поле жодинского стадиона "Торпедо", начало в 20.00.

Затем, 27 марта, белорусы стартуют в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года домашним матчем со сборной Эстонии, а 30 марта сыграют на выезде против команды Бельгии.-0-