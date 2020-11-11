Футболисты сборной Беларуси проведут товарищеский матч с командой Румынии

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси проведут сегодня товарищеский матч в гостях у команды Румынии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встречу, которая пройдет на поле стадиона "Илие Оанэ" в Плоешти (начало в 20.00, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"), будет судить бригада болгарских арбитров во главе с Георгием Кабаковым. Его ассистентами станут Мартин Маргаритов и Диян Валков, резервный рефери - румын Себастьян Колцеску.

В пяти предыдущих встречах румыны одержали три виктории над сборной Беларуси, еще два поединка завершились вничью. В текущем рейтинге Международной федерации футбола команда Беларуси занимает 90-е место, румыны на 44-й позиции.

В сегодняшнем спарринге у белорусов не смогут участвовать несколько игроков основного состава. По состоянию здоровья в команде нет Александра Гутора, Сергея Игнатовича, Николая Золотова, Дмитрия Подстрелова, Юрия Ковалева и Валерия Громыко. Кроме того, по договоренности с главным тренером белорусской дружины Михаилом Мархелем в Румынию не поехали Александр Мартынович, Станислав Драгун, Павел Нехайчик и Виталий Лисакович.

После встречи с румынскими футболистами белорусы вернутся в Минск и 15 ноября на поле стадиона "Динамо" проведут предпоследний матч группового этапа Лиги наций УЕФА с командой Литвы. После этого команда Михаила Мархеля возьмет курс на Тирану, где 18 ноября завершит турнир встречей со сборной Албании. Перед двумя заключительными турами положение команд в четвертой группе лиги С таково: Беларусь - 7 очков, Литва - 5, Албания - 5, Казахстан - 4.

Соперники белорусов по Лиге наций сегодня также проведут контрольные матчи. Футболисты Литвы примут в Вильнюсе команду Фарерских островов, албанцы в Эльбасане встретятся с Косово, сборная Казахстана в Подгорице сыграет с черногорцами.-0-