Сборная Беларуси сегодня проведет гостевой матч с эстонцами в квалификации Евро-2020

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси проведут сегодня гостевой матч квалификации чемпионата Европы с командой Эстонии. Встреча в Таллине станет дебютом Михаила Мархеля на посту главного тренера белорусской дружины, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусы крайне неудачно начали нынешний отборочный цикл, потерпев 4 поражения в четырех встречах в квалификационной группе С: от Северной Ирландии - 1:2 (в гостях) и 0:1 (дома), Нидерландов - 0:4 (в гостях) и Германии - 0:2 (дома). После этих матчей главный тренер белорусской команды Игорь Криушенко ушел в отставку, а его место занял Михаил Мархель, начинавший сезон в молодежной сборной Беларуси.

Сегодняшние соперники белорусов футболисты Эстонии также пока играют неудачно, уступив во всех трех стартовых играх: североирландцам - 0:2 (в гостях) и 1:2 (дома) и немцам - 0:8 (в гостях).

До этого сборные Беларуси и Эстонии встречались между собой 5 раз - в активе белорусов 2 виктории, эстонцы выиграли 3 матча.

Сегодняшний поединок в Таллине будет судить бригада арбитров из Люксембурга, которую возглавляет Ален Дюрьо. Игра начнется в 19.00 и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5". В это же время в Гамбурге встретятся главные фавориты группы С футболисты Германии и Нидерландов.

Турнирное положение: Северная Ирландия - 12 очков (4 матча), Германия - 9 (3), Нидерланды - 3 (2), Эстония - 0 (3), Беларусь - 0 (4).

В финальную часть Евро-2020 выйдут по две лучшие команды из 10 квалификационных групп, а также 4 победителя плей-офф Лиги наций УЕФА.-0-