Футболисты сборной Беларуси сыграли вничью с командой Эстонии в матче отбора к ЧЕ-2020

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси не смогли победить эстонцев, сыграв вничью 0:0 в матче квалификации чемпионата Европы-2020, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Мархель

Первый тайм прошел в равной борьбе, с акцентом на позиционную игру. Сборная Беларуси, несмотря на территориальное преимущество, сумела создать лишь один момент. На 20-й минуте навес Игоря Стасевича со стандарта замыкал Александр Мартынович, но вратарь эстонцев Сергей Лепметс был начеку. Впрочем, у гостей до этого тоже был прекрасный момент для взятия ворот: капитан эстонцев Константин Васильев пробил в штангу из пределов штрафной, а на добивании не смог переиграть в ближнем бою белорусского голкипера Александра Гутора.

После перерыва игра пошла веселее. На 50-й минуте Станислав Драгун разобрался в штрафной с защитниками эстонцев, но Сергея Лепметса переиграть не смог. На 62-й минуте все тот же Драгун вновь мог огорчить эстонцев, но голкипер гостей был на высоте. Несмотря на старания белорусов, счет на табло до финального свистка не изменился.

Позже в Роттердаме встретятся футболисты Нидерландов и Северной Ирландии. Лидирует в группе С сборная Германия, опережающая североирландцев по дополнительным показателям. У обеих команд по 12 очков после 5 игр. У голландцев накануне домашней встречи с подопечными Майкла О'Нила 9 пунктов (4 игры).

Белорусская сборная находится на 4-й позиции с 4 очками после 6 игр. Эстония располагается на 5-м месте (1 балл, 6 матчей).

В финальную часть Евро-2020 выйдут по две лучшие команды из 10 квалификационных групп, а также четыре победителя плей-офф Лиги наций УЕФА.-0-

Фото Дениса Костюченко и Сергея Шелега