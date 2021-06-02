Футболисты сборной Беларуси уступили команде Азербайджана в товарищеском матче

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси проиграли команде Азербайджана в домашнем товарищеском матче со счетом 1:2. В прошлые годы национальные футбольные сборные Беларуси и Азербайджана провели три спарринга. В мае 1996 года в Молодечно команды не выявили победителя, завершив поединок вничью, - 2:2, в феврале 2001-го в болгарской Варне выиграли азербайджанцы - 1:0, а в марте 2018 года в Баку с таким же результатом победили белорусские футболисты.-0-

Фото Андрея Покумейко