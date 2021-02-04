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04 февраля 2021, 21:33

Футболисты сборной Беларуси в марте примут команду Гондураса

Фото из архива
Фото из архива

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси начнут новый сезон 24 марта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В этот день подопечные Михаила Мархеля в товарищеском матче примут на своем поле команду Гондураса. Это будет вторая встреча этих соперников - в мае 2010 года в спарринге в Австрии они сыграли вничью - 2:2.

Через три дня после игры с Гондурасом, 27 марта, белорусские футболисты также у себя дома проведут стартовый поединок отборочного турнира чемпионата мира против сборной Эстонии. Затем, 30 марта, подопечные Михаила Мархеля сыграют в гостях у одной из сильнейших команд планеты Бельгии.

В квалификационной группе Е мирового первенства также выступят сборные Чехии и Уэльса.-0-

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