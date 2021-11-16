Футболисты сборной Беларуси завершат сезон встречей с иорданцами

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси сегодня завершат сезон домашним товарищеским матчем с командой Иордании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встречу, которая начнется на поле столичного стадиона "Динамо" в 20.00, будет судить бригада арбитров из Армении. Ее возглавит Завен Оганесян, ассистентами которого будут Месроп Газарян и Атом Севуглян. Вход на трибуны главной спортивной арены страны бесплатный. Белорусские футболисты уже встречались со сборной Иордании - в марте 2013 года в Аммане команда Георгия Кондратьева потерпела поражение со счетом 0:1. В рейтинге ФИФА сборная Беларуси занимает сейчас 95-е место, Иордания находится на пять позиций выше. Перед визитом в белорусскую столицу иорданские футболисты одержали четыре виктории, обыграв сборные Бахрейна (2:1), Малайзии (4:0), Узбекистана (3:0) и Косово (2:0).

Молодежная сборная Беларуси (U-21) завершит свой сезон в гостях у аутсайдера квалификационной группы D европейского первенства команды Лихтенштейна. В первом круге отборочного турнира подопечные Сергея Ясинского разгромили сегодняшних соперников в Борисове со счетом 6:0. Это пока единственная победа белорусских футболистов. В нынешнем отборочном цикле они дважды уступили греческим сверстникам с одинаковым результатом 0:2, а также получили поражения от исландцев - 1:2 (дома) и португальцев - 0:1 (в гостях). Также сегодня португальцы примут на своем поле киприотов, греки у себя дома будут соперничать с исландцами. Положение в группе D сейчас таково: Португалия - 12 очков (4 матча), Греция - 11 (5), Кипр - 7 (4), Исландия - 7 (4), Беларусь - 3 (5), Лихтенштейн - 0 (6).

Напрямую в финальную стадию молодежного Евро-2023 попадут победители девяти квалификационных групп, а также лучшая из команд, которые финишируют вторыми. Остальные восемь сборных, которые займут вторые места, проведут поединки плей-офф за четыре путевки в финал. Финальная часть молодежного континентального первенства с участием 16 лучших команд пройдет на аренах Грузии и Румынии, футболисты которых освобождены от отборочного этапа.-0-

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Фото Сергея Шелега