Футболисты сборной Беларуси завершили сезон поражением в Черногории

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси завершили сезон поражением в товарищеском матче от Черногории со счетом 0:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спарринг в Подгорице подопечные Михаила Мархеля начали крайне неудачно и уже к 15-й минуте пропустили два мяча. На 8-й минуте верховую передачу замкнул Стефан Мугоша, а затем ворота Сергея Черника поразил Сеад Хакшабанович. В оставшееся время первого тайма хозяева создали еще 3-4 голевых момента, но реализовать их не смогли. Что касается белорусов, то у них в атаке вообще ничего не получалось. В перерыве в составе белорусской сборной произошли сразу четыре замены, и второй тайм гости провели гораздо сильнее. Однако время шло, а поразить ворота черногорцев им так и не удалось, в итоге поражение 0:2.

Состав сборной Беларуси сегодня был таким: Черник, Поляков (Золотов, 46), Мартынович (Павловец, 46), Сачивко, Веретило, Стасевич (Бессмертный, 46), Кисляк, Яблонский, Скавыш (Лаптев, 75), Лисакович (Нехайчик, 58), Драгун (Маевский, 46).

К этому времени завершились еще четыре товарищеских матча. Будущий соперник белорусов по плей-офф Лиги наций сборная Грузии в гостях уступили команде Хорватии со счетом 1:2. Футболисты Бразилии в Абу-Даби разгромили команду Республики Корея - 3:0. Сборная Японии на своем поле крупно проиграла команде Венесуэлы - 1:4, футболисты Саудовской Аравии у себя дома сыграли вничью (0:0) с Парагваем.-0-