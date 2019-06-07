Футболисты сборной Грузии одержали первую победу в квалификации Евро-2020, разгромив на своем поле Гибралтар

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольных аренах Старого Света возобновились матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой сегодняшней встрече футболисты Грузии принимали в Тбилиси команду Гибралтара и выиграли с крупным счетом 3:0. Для грузинской сборной это первая победа в квалификационной группе D. До этого она проиграла на своем поле швейцарцам - 0:2 и в гостях ирландцам - 0:1. Гибралтарцы у себя дома уступили ирландским футболистам 0:1.

Также сегодня в этой группе сборная Дании примет в Копенгагене команду Ирландии. Турнирное положение: Ирландия - 6 очков (2 матча), Швейцария - 4 (2), Грузия - 3 (3), Дания - 1 (1), Гибралтар - 0 (2). Грузины являются соперниками белорусов в полуфинале Лиги наций УЕФА.

Сборная Беларуси свой матч 3-го тура в группе С проведет 8 июня на поле "Борисов-Арены" против команды Германии. На старте отборочного турнира белорусы потерпели два гостевых поражения - от голландцев 0:4 и североирландцев 1:2. Немецкие футболисты обыграли на везде команду Нидерландов со счетом 3:2. Турнирное положение: Северная Ирландия - 6 очков (2 матча), Германия - 3 (1), Нидерланды - 3 (2), Эстония - 0 (1), Беларусь - 0 (2).-0-