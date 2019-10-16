Футболисты сборной Испании сыграли вничью со шведами и оформили путевку на ЧЕ-2020

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Испании по футболу стала шестой командой, обеспечившей себе место в числе участников чемпионата Европы-2020. Матч в группе F против команды Швеции завершился со счетом 1:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Испанцы, пропустив на 50-й минуте выпад нападающего скандинавской дружины Маркуса Берга, не сложили руки. Атаки принесли желаемый результат на 92-й минуте игры. Отличился Родриго, незадолго до этого вышедший на замену.

В остальных поединках квалификационной группы F сборные Румынии и Норвегии разошлись миром – 1:1, а Фареры обыграли Мальту со счетом 1:0.

Положение команд: Испания – 20 очков (8 матчей), Швеция - 15 (8), Румыния - 14 (8), Норвегия - 11 (8), Фарерские острова - 3 (8), Мальта – 3(8).

Результаты других встреч, состоявшихся 15 октября:

Группа D: Швейцария – Ирландия – 2:0, Гибралтар – Грузия – 2:3. Положение команд: Ирландия – 12 очков (7 матчей). Дания – 12 (6), Швейцария – 11 (6), Грузия 8 (7), Гибралтар – 0 (6).

Группа G: Израиль – Латвия – 3:1. Положение команд: Польша – 19 очков (8 матчей), Австрия – 16(8), Северная Македония – 11(8), Словения – 11 (8), Израиль – 11 (8), Латвия – 0(8).

Группа J: Финляндия – Армения – 3:0, Лихтенштейн – Италия – 0:5, Греция – Босния и Герцеговина – 2:1. Положение команд: Италия – 24 очка (8 матчей), Финляндия – 15 (8), Армения – 10(8), Босния и Герцеговина – 10(8), Греция – 8(8), Лихтенштейн – 2(8).

Участие в финальной части чемпионате Европы-2020 обеспечили себе команды Бельгии, Испании, Италии, Польши, России, Украины.-0-