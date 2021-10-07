Футболисты сборной Италии уступили испанцам в матче Лиги Наций

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Италии уступили испанцам в полуфинальном матче Лиги Наций со счетом 1:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда Испании вышла вперед в первом тайме благодаря дублю Феррана Торреса. Задача команды Роберто Манчини усложнилась после того, как на 42-й минуте итальянцы остались вдесятером. Леонардо Бонуччи сфолил на Серхио Бускетсе и получил вторую желтую карточку, которая превратилась в красную.

На 83-й минуте Лоренцо Пеллегрини отквитал один мяч, но на большее Скуадру Адзурру не хватило. В финал Лиги наций вышли испанцы. Из соперник по решающей встрече определится в матче между сборными Бельгии и Франции.

Она пройдет 7 октября в Турине. Начало поединка в 21.45 по минскому времени. Проигравшая команда померится силами с итальянцами в матче за третье место.

Отметим, что это первое поражение дружины Роберто Манчини с 10 сентября 2018 года, когда она проиграла Португалии в матче Лиги наций (0:1). С тех пор итальянцы не проигрывали 37 встреч и установили мировой рекорд. -0-