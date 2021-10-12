Футболисты сборной России обыграли Словению в матче квалификации ЧМ-2022

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной России обыграли Словению в поединке отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Матч в Мариборе завершился в пользу подопечных Валерия Карпина со счетом 2:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Счет в поединке, который проходил на стадионе "Людски врт" был открыт на 28-й минуте. Старания партнеров по команде точным ударом завершил Игорь Дивеев. Уроженец Уфы замкнул подачу со стандартного положения. Это был его первый гол в форме соборной России.

Спустя четыре минуты эффектным ударом через себя удвоил преимущество российской команды Георгий Джикия, заставший врасплох Яна Облака после розыгрыша углового.

На 40-й минуте матча словенцы отыграли один мяч. У балканцев отличился Йосип Иличич. Словенцы сделали все, чтобы сравнять счет, но российская дружина отстояла выгодный для себя счет.

Таким образом, Россия лидирует в своей отборочной группе "Н" с 19-ю очками за два тура до конца розыгрыша. Такое количество очков гарантирует команде Валерия Карпина как минимум место в стыковых матчах.

Второе место у хорватов. У них на счету 17 пунктов. Следом идут Словакия и Словения с 10-ю очками.

Следующий матч россияне проведут против сборной Кипра 11 ноября.-0-