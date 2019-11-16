Футболисты сборной Шотландии победили Кипр в квалификации Евро-2020

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольных аренах Старого Света сегодня, 16 ноября, проходят десять матчей отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них в Никосии команда Кипра принимала сборную Шотландии и уступила со счетом 1:2. Позже в квалификационной группе I состоятся еще два поединка. Ее фавориты сборные России и Бельгии, уже обеспечившие себе путевки на Евро, встретятся в Санкт-Петербурге. Футболисты Сан-Марино сыграют на своем поле с командой Казахстана. Турнирное положение: Бельгия - 24 очка (8 матчей), Россия - 21 (8), Шотландия - 12 (9), Кипр - 10 (9), Казахстан - 7 (8), Сан-Марино - 0 (8).

Сборная Беларуси сегодня завершит отборочный турнир встречей в Менхенгладбахе с командой Германии. Кроме этого матча в квалификационной группе С состоится еще одна игра: в Белфасте сборная Северной Ирландии примет футболистов Нидерландов. Положение команд в этой группе: Нидерланды - 15 очков (6), Германия - 15 (6), Северная Ирландия - 12 (6), Беларусь - 4 (7), Эстония - 1 (7).

Путевки в финальную стадию Евро-2020 уже забронировали сборные Англии, Бельгии, Испании, Италии, Швеции, Польши, Финляндии, Украины, России, Франции, Чехии и Турции.

Отборочный турнир континентального первенства завершится 19 ноября. Прямые путевки в финальную часть получают по две лучшие команды из десяти групп. Весной 2020 года еще четыре пропуска в финал разыграют участники плей-офф Лиги наций.-0-