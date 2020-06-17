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17 июня 2020, 17:39

Футболисты сборных Беларуси и Грузии сыграют 8 октября в Тбилиси в полуфинале Лиги наций

Фото УЕФА
Фото УЕФА

17 июня, /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборных Беларуси и Грузии встретятся 8 октября в Тбилиси в полуфинальном поединке Лиги наций. Такое решение принято сегодня на видеозаседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором матче полуфинальной стадии футболисты Северной Македонии примут команду Косово. Победители полуфиналов 12 ноября встретятся в решающем поединке за путевку в финальную стадию чемпионата Европы, который в связи с пандемией коронавируса был перенесен на 2021 год.

16-е по счету континентальное первенство пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Его игры примут стадионы 12 городов разных стран Старого Света - Рима, Глазго, Бильбао, Будапешта, Дублина, Копенгагена, Мюнхена, Амстердама, Бухареста, Санкт-Петербурга, Баку и Лондона.-0-

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