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22 августа 2020, 00:07

Футболисты "Севильи" в шестой раз стали победителями Лиги Европы

Фото EPA
Фото EPA

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты испанской "Севильи" победили в финале итальянский "Интер" из Милана 3:2 и в шестой стали победителями Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке второго по рангу континентального клубного турнира в немецком Кельне испанский клуб поначалу уступал, но затем не только выровнял положение, но и во втором тайме вырвал победу - 3:2.

В полуфинальных матчах нынешнего турнира "Севилья" одолела английский "Манчестер Юнайтед" - 2:1, а футболисты "Интера" разгромили чемпиона Украины донецкий "Шахтер" со счетом 5:0.

В прошлые годы "Севилья" пять раз становилась победителем Лиги Европы, футболисты "Интера" по три раза выигрывали Кубок европейских чемпионов и Кубок УЕФА.

Финальный поединок главного турнира Старого Света - Лиги чемпионов 23 августа в Лиссабоне сыграют немецкая "Бавария" из Мюнхена и французский "Пари Сен-Жермен".-0-

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