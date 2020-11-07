Футболисты "Шахтера" и БАТЭ сыграли вничью в чемпионате Беларуси

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" и борисовского БАТЭ не выявили победителя в центральном поединке 28-го тура чемпионата Беларуси - ничья 1:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В начале первого тайма игры в Солигорске преимуществом владели борисовчане, которые заставили хозяев играть от обороны. На 25-й минуте встречи гости провели быструю атаку и Павел Нехайчик точным ударом замкнул фланговую передачу капитана команды Игоря Стасевича. После этого хозяева стали действовать активнее, создали несколько опасных ситуаций у ворот Антона Чичкана, но мяч в цель не попал. Во второй половине встречи футболисты "Шахтера" продолжали атаковать и на 80-й минуте заработали пенальти, который реализовал Роман Бегунов. В оставшееся время у обеих команд были возможности выйти вперед, но результат так и не изменился - ничья 1:1.

Также сегодня футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗа" в упорной борьбе одержали волевую викторию в гостях у брестского "Динамо" со счетом 3:2. В составе торпедовцев голевой дубль оформил Юрий Габовда, а победный гол на шестой компенсированной минуте второго тайма забил Дмитрий Антилевский. У брестчан мячи забили Денис Лаптев и Михаил Гордейчук.

Гродненский "Неман" уверенно переиграл на выезде аутсайдеров турнира футболистов "Смолевичей" со счетом 4:1. По голевому дублю в этой встрече оформили Павел Забелин и Гегам Кадимян, а у проигравших отличился Леонид Ханкевич.

Футболисты "Городеи" одолели в гостях "Слуцк" с минимальным перевесом - 1:0.

Заключительные матчи 28-го тура пройдут 8 ноября: "Белшина" (Бобруйск) - "Энергетик-БГУ" (Минск), "Славия" (Мозырь) - "Динамо" (Минск).

Результаты игр, состоявшихся 6 ноября: "Ислочь" - "Минск" - 3:4, "Витебск" - "Рух" - 0:0.

Турнирное положение в чемпионате Беларуси сейчас таково: БАТЭ (Борисов) - 54 очка, "Шахтер" (Солигорск) - 53, "Неман" (Гродно) - 50, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 50, "Динамо" (Брест) - 48, "Динамо" (Минск) - 45, "Ислочь" (Минский район) - 44, "Рух" (Брест) - 41, "Минск" - 37, "Энергетик-БГУ" (Минск) - 35, "Витебск" - 35, "Славия" (Мозырь) - 33, "Городея" - 30, "Слуцк" - 27, "Белшина" (Бобруйск) - 21, "Смолевичи" - 14.

Список лучших бомбардиров возглавляет нападающий БАТЭ Максим Скавыш, забивший 17 мячей, на один гол меньше в активе Джасурбека Яхшибоева из "Шахтера".-0-