Футболисты "Шахтера" и "Интера" сыграли вничью в Лиге чемпионов

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты донецкого "Шахтера" и миланского "Интера" сыграли вничью в Лиге чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче второго тура предварительной группы D в Киеве вице-чемпионы Украины владели инициативой, но поразить ворота гостей так и не смогли - ничья 0:0. В первом туре футболисты "Шахтера" неожиданно проиграли в Тирасполе дебютанту групповой стадии главного континентального турнира "Шерифу" со счетом 0:2. Сегодня чемпиону Молдовы предстоит сыграть в испанской столице с самым титулованным клубом Европы мадридским "Реалом", который на старте взял верх над итальянским чемпионом с минимальным перевесом - 1:0.

В квартете С амстердамский "Аякс" одержал вторую викторию, обыграв у себя дома турецкий "Бешикташ" из Стамбула со счетом 2:0. В первом туре чемпион Нидерландов разгромил в Лиссабоне португальский "Спортинг" с результатом 5:1, причем 4 гола забил Себастьян Алле. Позже португальский клуб сыграет в Дортмунде против немецкой "Боруссии", которая на старте победила в гостях "Бешикташ" со счетом 2:1.

Центральным поединком сегодняшнего игрового дня станет поединок в столице Франции между футболистами "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Сити". На старте турнира в группе А парижане в гостях разошлись миром с бельгийским "Брюгге" - 1:1, а чемпионы Англии разгромили на своей арене немецкий "Лейпциг" со счетом 6:3. Сегодня "Брюгге" сыграет на выезде против "Лейпцига".

Также сегодня пройдут встречи еще в двух квартетах:

В - "Порту" (Португалия) - "Ливерпуль" (Англия), "Милан" (Италия) - "Атлетико" (Мадрид, Испания).

В остальных группах игры второго тура состоятся завтра:

Е - "Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - "Барселона" (Испания), "Бавария" (Мюнхен, Германия) - "Динамо" (Киев, Украина).

F - "Аталанта" (Бергамо, Италия) - "Янг Бойз" (Берн, Швейцария), "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Вильярреал" (Испания).

G - "Вольфсбург" (Германия) - "Севилья" (Испания), "Зальцбург" (Австрия) - "Лилль" (Франция).

Н - "Ювентус" (Турин, Италия) - "Челси" (Лондон, Англия), "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) - "Мальме" (Швеция).

Матчи группового этапа завершатся 8 декабря, после чего в четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а клубы, занявшие третьи места, продолжат выступление в Лиге Европы. Плей-офф Лиги чемпионов стартует 15 февраля 2022 года, а решающий поединок этого сезона состоится 22 мая в Санкт-Петербурге.-0-