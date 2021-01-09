Футболисты "Шахтера" начали подготовку к новому сезону

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионы Беларуси футболисты солигорского "Шахтера" сегодня начали подготовку к новому сезону, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В это межсезонье состав чемпионов страны претерпел значительные изменения. Команду, в частности, пополнили опытные игроки, перешедшие из БАТЭ - теперь уже экс-капитан борисовчан полузащитник Игорь Стасевич и защитник Егор Филипенко. Кроме них в "Шахтер" из гродненского "Неман" перебрался полузащитник Павел Забелин и его албанский коллега по амплуа Валон Ахмеди, выступавший в северомакедонском клубе "Шкендия" из Тетово.

В эти дни подопечные Романа Григорчука будут тренироваться в Минске и 16 января проведут контрольный матч с футболистами "Ислочи". На 18 января запланирован выезд на месячный учебно-тренировочный сбор в Объединенные Арабские Эмираты. Там "Шахтер" проведет ряд товарищеских поединков с сильными соперниками. В частности, 21 января пройдет спарринг с серебряным призером украинского первенства киевским "Динамо", на 24 января намечен спарринг с российским чемпионом "Зенитом" из Санкт-Петербурга, 27 января встреча с еще одним фаворитом российского первенства "Краснодаром", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, 31 января игра с чемпионами Латвии футболистами "Риги", 6 января контрольный матч с московским "Спартаком". В программе спаррингов возможны изменения.-0-