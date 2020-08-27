Футболисты "Шахтера" не вышли во 2-й раунд квалификации Лиги Европы

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" вслед за минским "Динамо" не смогли пробиться во второй квалификационный раунд Лиги Европы, уступив на своем поле молдавскому клубу "Сфынтул Георге" в серии пенальти, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в Солигорске началась с атак хозяев, но гости не только оборонялись, но и отвечали острыми контрвыпадами. На 28-й минуте игры "Шахтер" остался в меньшинстве после удаления Дарко Бодула. Несмотря на это, подопечные Юрия Вернидуба продолжали играть первым номером, но ни в основное, ни в дополнительное время мяч в ворота так и не попал. В серии послематчевых пенальти успех был на стороне гостей - 3:1.

Минское "Динамо" проиграло на своей арене польскому клубу "Пяст" из Гливице с результатом 0:2, также завершив еврокубковый сезон.

Еще один белорусский представитель борисовский БАТЭ стартует со второго квалификационного раунда ЛЕ. Его жеребьевка пройдет 31 августа в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Матчи состоятся 17 сентября.

В Лиге чемпионов продолжит выступление брестское "Динамо", которое вышло в третий квалификационный круг. Брестчане также узнают своего соперника в последний день лета.

По решению УЕФА все поединки континентальных турниров пока проходят без зрителей.-0-