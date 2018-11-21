Футболисты "Шахтера" обыграли БАТЭ в 28-м туре чемпионата Беларуси

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" разгромили борисовский БАТЭ со счетом 3:0 в 28-м туре чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хозяева поля открыли счет на стадионе "Строитель" уже на пятой минуте первого тайма: точным ударом отметился форвард "Шахтера" Денис Лаптев. Во втором тайме нападающий сделал голевой дубль. Окончательный счет установил Элис Бакай, отличившись после исполнения пенальти.

Солигорская команда ведет борьбу за серебряные медали сезона. Основными конкурентами "Шахтера" за награды являются игроки "Динамо-Минск" (57 очков, 28 матчей) и "Витебска" (56 очков, 28 матчей).

Успех в матче с чемпионом страны БАТЭ позволил горнякам переместится на вторую позицию в турнирной таблице - 58 очков, 28 матчей.

В 29-м туре "Шахтер" сыграет 24 ноября со "Смолевичами", а завершит чемпионат 2 декабря домашней встречей с ФК "Минск".-0-