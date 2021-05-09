Футболисты "Шахтера" обыграли БАТЭ в чемпионате Беларуси

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский "Шахтер" победил футболистов борисовского БАТЭ со счетом 1:0, увеличив отрыв от преследователей до семи очков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Домашний поединок с одним из главных конкурентов подопечные Романа Григорчука провели очень собранно, не позволив соперникам добиться успеха. Победу "Шахтеру" принес лучший бомбардир нынешнего первенства гамбийский легионер Дембо Дарбо, который забил мяч великолепным ударом на 20-й минуте игры. Это его девятый гол в чемпионате. Пропустив мяч, борисовчане провели немало атак, но хозяева умело выстроили оборону и сохранили победный счет. Чемпионы страны одержали восьмую викторию в восьми проведенных поединках, а БАТЭ потерпел первое поражение в турнире. Борисовчан догнали минские динамовцы, которые добыли волевую победу над "Ислочью" с результатом 3:1.

Результаты остальных игр: "Славия" (Мозырь) - "Динамо" (Брест) - 1:1, "Минск" - "Витебск" - 3:3, "Рух" (Брест) - "Спутник" (Речица) - 2:0, "Гомель" - "Слуцк" - 4:1, "Сморгонь" - "Неман" (Гродно) - 0:2, "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 1:1.

Положение команд после 8 туров: Шахтер" - 24 очка, БАТЭ - 17, "Динамо" (Минск) - 17, "Гомель" - 15, "Рух" - 15, "Динамо" (Брест) - 14, "Ислочь" - 12, "Торпедо-БелАЗ" - 11, "Минск" - 9, "Витебск" - 9, "Неман" - 6, "Слуцк" - 6, "Энергетик-БГУ" - 6, "Славия" - 5, "Сморгонь" - 4, "Спутник" - 3.

В следующем туре встречаются:

14 мая

"Спутник" - "Славия", "Динамо" (Минск) - "Сморгонь".

15 мая

"Неман" - "Шахтер", "Торпедо-БелАЗ" - "Ислочь", БАТЭ - "Рух".

16 мая

"Слуцк" - "Минск", "Витебск" - "Энергетик-БГУ", "Динамо" (Брест) - "Гомель".-0-