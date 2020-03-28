Футболисты "Шахтера" обыграли "Городею" в матче чемпионата Беларуси

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" набрали первые очки в 30-м чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня бронзовые призеры прошлого первенства переиграли в гостях футболистов "Городеи" со счетом 2:0. В первом тайме зрители не увидели забитых мячей, а после перерыва "Шахтер" дважды поразил ворота хозяев - на 56-й минуте отличился Георгий Диасамидзе, а незадолго до финального свистка Дмитрий Подстрелов установил окончательный результат. В первом туре горняки уступили у себя дома жодинскому "Торпедо-БелАЗу" - 0:1.

Результаты других матчей: "Слуцк" - "Динамо" (Брест) - 0:1, "Славия" (Мозырь) - БАТЭ (Борисов) - 2:1, "Минск" - "Динамо" (Минск) - 3:2, "Торпедо-БелАЗ" - "Белшина" (Бобруйск) - 1:0, "Рух" (Брест) - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 0:1.

Сейчас лидируют "Минск", "Энергетик-БГУ" и "Торпедо-БелАЗ", набравшие по 6 очков из 6 возможных.

Заключительные встречи второго тура пройдут 29 марта: "Ислочь" - "Смолевичи" и "Неман" - "Витебск".-0-