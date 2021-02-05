Футболисты "Шахтера" обыграли "Пюник" на сборе в ОАЭ

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" одержали третью победу на сборе в ОАЭ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня чемпионы Беларуси обыграли армянский "Пюник" из Еревана со счетом 3:2. До этого футболисты "Шахтера" побелили чемпиона Латвии "Ригу" - 1:0 и "Ливу" из ОАЭ со счетом 4:0. Кроме того, "Шахтер" потерпел поражения с одинаковым результатом 0:2 от серебряного призера украинского первенства киевского "Динамо" и российского чемпиона питерского "Зенита", а также с результатом 0:3 проиграл российскому "Краснодару", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович.

На 6 февраля у "Шахтера" намечен спарринг с московским "Спартаком", 9 февраля состоится вторая встреча с "Пюником", 10 февраля должна состоятся игра с российским клубом "Родина" из Москвы, а 17 февраля пройдет контрольный матч с национальной сборной Узбекистана.

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