Футболисты "Шахтера" победили в первом четвертьфинале Кубка Беларуси

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" победили в гостях жодинское "Торпедо-БЕЛАЗ" со счетом 1:0 в первом четвертьфинальном матче розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в Жодино началась с атак гостей, и на 9-й минуте австрийский легионер "Шахтера" Дарко Бодул открыл счет. В дальнейшем игроки обеих команд имели шансы отличиться, но результат не изменился.

Позже минское "Динамо" примет на своей арене гостей из борисовского БАТЭ.

Во вторник, 10 марта, чемпион страны брестское "Динамо" на своем поле будет соперничать с "Ислочью" (Минский район). Ответные матчи за попадание в полуфинальную стадию пройдут 14 и 15 марта.

Мозырская "Славия" вышла в полуфинал без борьбы в связи с расформированием могилевского клуба "Дняпро". Первые полуфинальные встречи состоятся 8 и 9 апреля, ответные - 29 апреля. Решающий поединок 29-го по счету кубкового розыгрыша после восьмилетнего перерыва пройдет 24 мая на поле минского стадиона "Динамо".

В финале прошлого Кубка Беларуси футболисты "Шахтера" в третий раз завоевали трофей, победив "Витебск" на его стадионе с результатом 2:0.-0-