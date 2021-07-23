Футболисты "Шахтера" проиграли "Фоле" в квалификации Лиги конференций

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" проиграли люксембургскому клубу "Фола" со счетом 1:2 в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя в венгерском Мишкольце, чемпионы Беларуси уже в первом тайме пропустили два мяча. В середине второй половины встречи Игорь Стасевич сократил разрыв в счете, но большего "Шахтеру" добиться не удалось. Ответная встреча пройдет 29 июля в Эше. В случае успеха по сумме двух встреч команда Романа Григорчука встретится с победителем пары "Линфилд" (Северная Ирландия) - "Борац" (Босния и Герцеговина). Их первая игра в Белфасте завершилась крупной викторией хозяев - 4:0. Нынешний еврокубковый сезон "Шахтер" начинал в квалификации Лиги чемпионов, где дважды с одинаковым счетом 0:1 уступил болгарскому "Лудогорцу" из Разграда

Вице-чемпионы Беларуси футболисты борисовского БАТЭ обыграли в Батуми местное "Динамо" с минимальным перевесом - 1:0. Победный мяч на 83-й минуте игры забил Павел Нехайчик. Ответный поединок состоится 29 июля на поле "Борисов-Арены". В 3-м раунде победитель этой пары сыграет с лучшей командой пары "Петрокуб" (Молдова) - "Сивасспор" (Турция). Вчера в Кишиневе турки выиграли с результатом 1:0.

Обладатели бронзы футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗа" в столице Дании встречались с "Копенгагеном" и проиграли с крупным счетом 1:4. Ответный матч пройдет 29 июля в российской Казани. В случае успеха по сумме двух встреч подопечные Юрия Пунтуса будут соперничать с победителем матчей "Локомотив" (Болгария) - "Словацко" (Чехия). В Пловдиве болгарская команда победила с результатом 1:0.

Брестское "Динамо" в Пльзени потерпело поражение от чешской "Виктории" - 1:2. Ответная встреча состоится 29 июля в Ереване. Победитель сыграет в 3-м раунде с лучшей командой пары "Жальгирис" (Каунас, Литва) - ТНС (Уэльс). В их первой встрече на поле литовского клуба ТНС одержал разгромную победу - 5:0.-0-