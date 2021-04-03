Футболисты "Шахтера" разгромили "Ислочь" в чемпионате Беларуси

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский "Шахтер" одержал третью победу подряд в матчах 31-го чемпионата Беларуси по футболу и возглавил турнирную таблицу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя на своем поле поле, действующие чемпионы страны со счетом 4:0 переиграли "Ислочь", у которой до этого было две победы в двух матчах. В конце первого тайма Дембо Дарбо и Юлиус Секе забили два мяча в ворота гостей, а после перерыва Валон Ахмеди и Дембо Дарбо довели дело до разгрома.

Результаты других встреч 3-го тура: "Спутник" (Речица) - "Минск" - 0:1, БАТЭ (Борисов) - "Гомель" - 3:2, "Неман" (Гродно) - "Динамо" (Брест) - 0:1. Позже "Торпедо-БелАЗ" примет в Жодино "Витебск".

Заключительные матчи этого тура пройдут в воскресенье, 4 апреля: "Славия" (Мозырь) - "Сморгонь", "Рух" (Брест) - "Энергетик-БГУ" (Минск), "Динамо" (Минск) - "Слуцк".

Турнирную таблицу возглавляет "Шахтер", у которого 9 очков из 9 возможных. Брестское "Динамо" и БАТЭ , имеют по 7 очков. Футболисты "Славии", "Сморгони" и "Спутника" все свои матчи проиграли.-0-