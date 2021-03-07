Футболисты "Шахтера" разгромили "Неман" в четвертьфинале Кубка Беларуси

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский "Шахтер" одержал крупную победу над гродненским "Неманом" в четвертьфинальном матче Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой половине встречи в Солигорске действующие чемпионы страны не смогли поразить ворота гостей. Однако после перерыва три атаки хозяев оказались результативными: на 60-й минуте счет открыл Юрий Кендыш, затем отличился Дембо Дарбо, а последнюю точку поставил Шахздобек Убайдуллаев - 3:0.

Нынешний владелец Кубка Беларуси борисовский БАТЭ добился волевой виктории над "Витебском" - 2:1. В середине первого тайма витебчане вышли вперед после точного удара Вандерсона, но удержать свое преимущество не смогли. Еще до перерыва форвард борисовчан Николай Сигневич восстановил равновесие, а во второй половине игры он же забил победный гол.

Жодинское "Торпедо-БелАЗ" разгромило на своем поле дзержинский "Арсенал" - 3:0, а футболисты "Минска" на своей арене сыграли вничью с "Ислочью" - 1:1.

Ответные поединки за выход в полуфинал 30-го кубкового розыгрыша пройдут 6 и 7 апреля.-0-