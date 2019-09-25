Футболисты "Шахтера" разошлись нулевой ничьей с "Городеей" в гостевом матче чемпионата Беларуси

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" не смогли добиться победы в перенесенном матче 15-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня "Шахтер" играл в гостях у "Городеи" и довольствовался лишь ничьей - 0:0.

До этого в Мозыре футболисты местной "Славии" уступили "Витебску" со счетом 0:1.

Центральным поединком сегодняшнего игрового дня станет встреча в Бресте, где лидер нынешнего первенства местное "Динамо" примет действующего чемпиона страны борисовский БАТЭ. Брестчане после 21 проведенного матча имеют в своем активе 54 очка, а борисовчане провели на одну игру меньше и набрали 49 зачетных баллов. По мнению специалистов и болельщиков, в случае победы в сегодняшнем поединке вряд ли что сможет помешать брестским динамовцам завоевать первое для себя золото национального первенства.

Брестское "Динамо" примет сегодня футболистов БАТЭ в центральном матче чемпионата Беларуси По мнению специалистов и болельщиков, в случае победы в сегодняшнем поединке вряд ли что-то сможет помешать брестским динамовцам завоевать первое для себя золото национального первенства.

Перед брестским матчем положение в группе лидеров таково: "Динамо" (Брест) - 54 очка (21 матч), "Шахтер" - 50 (21), БАТЭ - 49 (20), "Динамо" (Минск) - 43 (21).-0-

Фото ФК "Городея" и ФК "Шахтер"