Футболисты "Шахтера" сыграют с "Лудогорцем" в Белграде

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25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны точные даты и места проведения матчей 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между солигорским "Шахтером" и болгарским "Лудогорцем", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первая встреча состоится 7 июля на поле "Лудогорец Арены" в болгарском Разграде, ответная - 13 июля на стадионе "Чукарички" в сербской столице Белграде.
Проведение ответного матча на нейтральном поле обусловлено отсутствием возможности у чемпиона Болгарии прилететь в Беларусь.
Как сообщалось ранее, по той же причине футболисты брестского "Динамо" свой домашний поединок 2-го квалификационного раунда Лиги конференций с чешской "Викторией" проведут 29 июля в грузинском Батуми. Первая игра пройдет 22 июля в Пльзени.-0-