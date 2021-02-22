Футболисты "Шахтера" сыграют с "Минском" в первом туре 31-го чемпионата Беларуси

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском доме футбола состоялась жеребьевка 31-го чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги, который стартует 12 марта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующие чемпионы страны футболисты солигорского "Шахтера" в первом туре сыграют у себя дома с "Минском". Обладатель серебряных медалей борисовский БАТЭ также на своем поле примет "Слуцк", а бронзовый призер прошлого первенства жодинское "Торпедо-БелАЗ" в гостях встретится с минским "Динамо".

Составы остальных пар стартового тура: "Ислочь" (Минский район) - "Славия" (Мозырь), "Сморгонь" - "Энергетик-БГУ" (Минск), "Спутник" (Речица) - "Динамо" (Брест), "Неман" (Гродно) - "Витебск", "Рух" (Брест) - "Гомель".

Турнир пройдет по традиционной двухкруговой системе: команды встретятся между собой по два раза - дома и в гостях. Матчи заключительного, 30-го тура, намечены на 28 ноября. По итогам чемпионата высшую лигу покинут клубы, которые займут 15-е и 16-е места, их заменят два лучших представителя 1-й лиги национального первенства. Команда, которая финиширует 14-й в элитном дивизионе, проведет переходные поединки с третьей командой 1-й лиги.

Новый футбольный сезон в Беларуси откроется 2 марта матчем за Суперкубок, за который на поле ФК "Минск" поспорят чемпион "Шахтер" и обладатель Кубка страны БАТЭ. Затем 6 и 7 марта состоятся первые четвертьфинальные поединки Кубка Беларуси: БАТЭ - "Витебск", "Торпедо-БелАЗ" - "Арсенал" (Дзержинск), "Минск" - "Ислочь" (Минский район), "Шахтер" - "Неман" (Гродно). Решающий поединок 30-го кубкового розыгрыша состоится 23 мая в Гомеле.-0-