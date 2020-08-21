Футболисты "Шахтера" сыграют в гостях у "Ислочи" в 22-м туре чемпионата Беларуси

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня пройдут стартовые матчи 22-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидер первенства солигорский "Шахтер" на поле минского стадиона "Трактор" встретится с футболистами "Ислочи" (начало в 18.00). В предыдущем матче солигорская команда одолела на своей арене действующего чемпиона страны брестское "Динамо" со счетом 1:0, а "Ислочь" переиграла в гостях "Витебск" с результатом 3:2.

Брестские динамовцы после убедительной победы над казахстанской "Астаной" (6:3) в квалификации Лиги чемпионов у себя дома сыграют с одним из аутсайдеров турнира - бобруйской "Белшиной" (начало в 20.00). В прошлом туре бобруйчане победили на своем поле гостей из "Слуцка" - 4:2.

Сегодня слуцкие футболисты примут минское "Динамо" (начало в 16.00). В предыдущем поединке национального первенства динамовцы уступили в Гродно местному "Неману" со счетом 0:1.

Все сегодняшние встречи телеканал "Беларусь 5" покажет в прямом эфире.

В субботу, 22 августа, минский "Энергетик-БГУ" примет в Молодечно "Смолевичи", а соперником "Городеи" на ее поле будет брестский "Рух". Заключительные встречи 22-го тура пройдут 23 августа: "Славия" (Мозырь) - "Витебск", "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Минск", "Неман" (Гродно) - БАТЭ (Борисов).

Турнирное положение: "Шахтер" - 43 очка (21 матч), БАТЭ - 40 (21), "Неман" - 38 (20), "Торпедо-БелАЗ" - 34 (21), "Ислочь" - 32 (21), "Энергетик-БГУ" - 31 (21), "Динамо" (Минск) - 30 (20), "Рух" - 30 (21), "Витебск" - 29 (21), "Динамо" (Брест) - 29 (19), "Славия" - 23 (19), "Слуцк" - 21 (20), "Городея" - 20 (21), "Минск" - 18 (18), "Белшина" - 16 (21), "Смолевичи" - 14 (19).

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард "Шахтера" Джасурбек Яхшибоев, забивший 12 мячей.-0-