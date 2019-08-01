Футболисты "Шахтера" сыграли вничью в гостях с "Эсбьергом" и вышли в 3-й раунд отбора Лиги Европы

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Шахтера" сыграли вничью в гостях с датским "Эсбьергом" - 0:0 и вышли в 3-й раунд квалификации Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После победы в Солигорске 2:0, главный тренер белорусов Сергей Ташуев сделал акцент на оборону. Датская команда имела несколько шансов, чтобы открыть счет. В концовке встречи "Шахтер" провел несколько опасных атак, которые могли завершиться взятием ворот "Эсбьерга", но футболистам из Солигорска не хватило точности при завершающих ударах. Итоговый счет - 0:0.

В 3-м раунде квалификации соперником солигорского "Шахтера" станет итальянский "Торино". Первый матч пройдет 8 августа в гостях, а 15 августа игра состоится в Солигорске.-0-