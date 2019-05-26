Футболисты "Шахтера" в третий раз стали обладателями Кубка Беларуси

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" в третий раз стали обладателями Кубка Беларуси, обыграв в финале "Витебск" со счетом 2:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Решающий кубковый поединок, проходивший в Витебске, получился очень напряженным. В первом тайме обе команды много атаковали, но лишь незадолго до перерыва счет был открыт. Получив пас в штрафной площади хозяев, австрийский легионер "Шахтера" Дарко Бодул эффектно обыграл защитников и отправил мяч в сетку. Во второй половине встречи витебчане владели инициативой, но их атакам не хватало остроты и точного завершающего удара. А на 80-й минуте встречи гости получили право на штрафной удар и сербский защитник Никола Антич забил второй гол, сняв все вопросы о победителе финала.

Футболисты "Шахтера" в третий раз в истории завоевали Кубок Беларуси. До этого они выигрывали трофей в 2004-м и 2014 годах, а еще 5 раз уступали соперникам в финальных поединках.

Также по 3 раза Кубок завоевывали футболисты минского "Динамо", борисовского БАТЭ, бобруйской "Белшины" и брестского "Динамо". Дважды трофеем владели мозырская "Славия", "Гомель", минский "МТЗ-РИПО" и новополоцкий "Нафтан". По разу - гродненский "Неман", минское "Динамо-93", витебский "Локомотив-96", жодинское "Торпедо-БелАЗ" и ФК "Минск".

В прошлом сезоне свой третий кубковый трофей завоевали брестские динамовцы, победившие в финальном поединке БАТЭ со счетом 3:2.-0-