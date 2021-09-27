Футболисты "Шахтера" выиграли у "Немана" в матче чемпионата Беларуси

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" обыграли гродненский "Неман" со счетом 1:0 в последнем матче 24-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Единственный мяч встречи в Солигорске на 70-й минуте забил нигерийский полузащитник хозяев поля Эзе Океухи. После этой победы "Шахтер" оторвался от борисовского БАТЭ на четыре очка, имея две игры в запасе. Борисовчане выигрывали в Бресте у "Руха" 2:0, но не удержали преимущество, завершив поединок вничью - 2:2.
Результаты остальных встреч: "Сморгонь" - "Динамо" (Минск) - 0:5, "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Витебск" - 2:2, "Гомель" - "Динамо" (Брест) - 0:0, "Минск" - "Слуцк" - 2:1, "Ислочь" (Минский район) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 0:0.
Турнирное положение: "Шахтер" - 56 очков (22 матча), БАТЭ - 52 (24), "Динамо" (Минск) - 51 (24), "Рух" - 48 (24), "Гомель" - 45 (23), "Витебск" - 34 (24), "Динамо" (Брест) - 32 (24), "Ислочь" - 28 (24), "Энергетик-БГУ" - 28 (24), "Неман" - 27 (24), "Минск" - 27 (23), "Торпедо-БелАЗ" - 26 (23), "Слуцк" - 22 (24), "Славия" - 21 (23), "Сморгонь" - 13 (24), "Спутник" - 7 (24).
Список лучших бомбардиров возглавляет Дембо Дарбо ("Шахтер"), забивший 16 мячей. На два гола меньше в активе Андрея Соловья ("Гомель").
В следующем туре встречаются:
1 октября
"Динамо" (Минск) - "Шахтер", "Неман" - "Рух".
2 октября
"Динамо" (Брест) - "Минск", "Витебск" - "Ислочь", "Торпедо-БелАЗ" - "Сморгонь", "Гомель" - "Славия".
3 октября
"Слуцк" - "Энергетик-БГУ".-0-