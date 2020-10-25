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25 октября 2020, 17:01

Футболисты "Шахтера" вышли на второе место в чемпионате Беларуси

Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский "Шахтер" победил в гостях столичный "Энергетик-БГУ" со счетом 2:1 и вышел на второе место в турнирной таблице футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой половине встречи в Молодечно в составе гостей отличились Юрий Кендыш и Дмитрий Подстрелов, а после перерыва Евгений Юдчиц с пенальти отквитал один мяч.

В первом сегодняшнем поединке футболисты гродненского "Немана" проиграли на своем поле мозырской "Славии" с результатом 1:2.

Позже в Бресте местный "Рух" примет "Ислочь" из Минского района. Еще два матча состоятся 26 октября: "Минск" - "Динамо" (Брест), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Слуцк".

Результаты остальных встреч 27-го тура: БАТЭ (Борисов) - "Витебск" - 3:1, "Динамо" (Минск) - "Белшина" (Бобруйск) - 3:1, "Городея" - "Смолевичи" - 4:0.

Турнирное положение: БАТЭ - 53 очка (27 матчей), "Шахтер" - 49 (26), "Неман" - 47 (27), "Динамо" (Минск) - 45 (27), "Динамо" (Брест) - 44 (25), "Торпедо-БелАЗ" - 44 (26), "Ислочь" - 43 (26), "Рух" - 39 (26), "Энергетик-БГУ" - 35 (26), "Витебск" - 34 (27), "Минск" - 34 (26), "Славия" - 31 (25), "Городея" - 27 (27), "Слуцк" - 24 (25), "Белшина" - 20 (25), "Смолевичи" - 14 (27).

Список лучших бомбардиров возглавляет форвард БАТЭ Максим Скавыш, забивший 17 мячей.-0-

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