Футболисты "Шахтера" завоевали серебро, минское "Динамо" - бронзу чемпионата Беларуси

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" завоевали серебро, минское "Динамо" стало обладателем бронзы 28-го чемпионата Беларуси. "Смолевичи" вместе с могилевским "Днепром" покидают высшую лигу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке заключительного, 30-го тура, "Шахтер" принимал на своем поле футболистов "Минска" и одержал победу с крупным счетом 4:0.

Минское "Динамо" разгромило земляков из "Торпедо" - 3:0.

Еще один претендент на место в призовой тройке "Витебск" победил на выезде "Гомель" с результатом 3:1.

Борисовский БАТЭ, который уже давно обеспечил себе 15-й чемпионский титул, сыграл вничью в Жодино с местным "Торпедо-БелАЗом" - 2:2.

В решающем поединке за право остаться в высшей лиге встречались два дебютанта элитного дивизиона - минский "Луч" и "Смолевичи". Их встреча завершилась вничью 1:1, что устроило столичную дружину, которая сохранила за собой место в числе 16 лучших клубов Беларуси. Вместе со "Смолевичами" элиту покидает могилевский "Днепр", который сегодня уступил "Ислочи" - 2:3. На смену двум неудачникам в 2019 году придут две лучшие команды 1-й лиги - мозырская "Славия" и минский "Энергетик-БГУ".

Еще в двух сегодняшних встречах гродненский "Неман" у себя дома проиграл брестскому "Динамо" - 0:3, футболисты "Городеи" были сильнее "Слуцка" - 2:0.

Лучшим бомбардиром 28-го национального первенства стал брестский динамовец Павел Савицкий, в активе которого 15 забитых мячей.

Итоговое положение:

1. БАТЭ - 73 очка,

2. "Шахтер" - 64,

3. "Динамо" (Минск) - 63,

4. "Витебск" - 62,

5. "Торпедо-БелАЗ" - 55,

6. "Динамо" (Брест) - 52,

7. "Неман" - 43,

8. "Слуцк" - 36,

9. "Городея" - 34,

10. "Ислочь" - 33,

11. "Минск" - 30,

12. "Гомель" - 28,

13. "Луч" - 24,

14. "Торпедо" - 24,

15. "Смолевичи" - 24,

16. "Днепр" - 16.-0-