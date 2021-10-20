Футболисты "Шерифа" проиграли "Интеру" в Лиге чемпионов

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты тираспольского "Шерифа" потерпели первое поражение в Лиге чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После двух сенсационных побед над донецким "Шахтером" (2:0) и мадридским "Реалом" (2:1) чемпионы Молдовы проиграли в Милане итальянскому чемпиону "Интеру" со результатом 1:3. Хозяева вышли вперед на 34-й минуте, когда эффектный гол забил Эдин Джеко. Гости не сдавались и на 53-й минуте встречи Себастьен Тилль отлично исполнил штрафной удар - 1:1. Ничейный результат продержался недолго - уже через пять минут Артуро Видаль забил второй мяч в ворота Дмитрия Челядника, а вскоре Стефан де Врей поставил последнюю точку в этой игре. В Киеве футболисты "Реала" имели большое преимущество над "Шахтером" и выиграли с крупным счетом 5:0. Незадолго до окончания первого тайма после очередной атаки мадридцев защитник хозяев Сергей Кривцов отправил мяч в свои ворота. Почти сразу после возобновления игры Винисиус Жуниор в течение пяти минут оформил голевой дубль, а потом Родриго и Карим Бензема довели дело до полного разгрома вице-чемпионов Украины. Положение в группе D после трех туров: "Шериф" - 6 очков, "Реал" - 6, "Интер" - 4, "Шахтер" - 1.

В квартете А финалист прошлого розыгрыша ЛЧ английский "Манчестер Сити" разгромил на выезде бельгийский "Брюгге" с результатом 5:1. В столице Франции футболисты "Пари Сен-Жермен" одолели немецкий "Лейпциг" - 3:2. Голевой дубль в составе парижан оформил Лионель Месси. Положение команд: "Пари Сен-Жермен" - 7, "Манчестер Сити" - 6, "Брюгге" - 4, "Лейпциг" - 0.

Английский "Ливерпуль" отлично начал встречу в Мадриде, в течение 13 минут дважды поразив ворота "Атлетико". Однако затем чемпионы Испании сумели собраться и к перерыву сравняли счет после двух точных ударов Антуана Гризманна. Во второй половине гости все же сумели вырвать победу, благодаря пенальти, который реализовал Мохамед Салах - 3:2 в пользу ливерпульцев. В другом матче квартета В португальский "Порту" нанес третье поражение итальянскому "Милану" - 1:0. Положение команд: "Ливерпуль" - 9, "Атлетико" - 4, "Порту" - 4, "Милан" - 0.

Лидер группы С нидерландский "Аякс" одержал свою третью викторию кряду, уверенно обыграв в Амстердаме немецкую "Боруссию" из Дортмунда со счетом 4:0. Последний гол в этой встрече забил лучший бомбардир нынешней чемпионской Лиги Себастьен Халлер, в активе которого стало 6 мячей. Португальский "Спортинг" из Лиссабона разгромил в Стамбуле турецкий "Бешикташ" - 4:1. Положение команд: "Аякс" - 9, "Боруссия" - 6, "Спортинг" - 3, "Бешикташ" - 0.

В остальных группах поединки 3-го тура состоятся сегодня вечером:

Е - "Барселона" (Испания) - "Динамо" (Киев, Украина), "Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - "Бавария" (Мюнхен, Германия). Положение команд после двух игровых дней: Бавария" - 6 очков, "Бенфика" - 4, "Динамо" - 1, "Барселона" - 0.

F - "Янг Бойз" (Берн, Швейцария) - "Вильярреал" (Испания), "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Аталанта" (Бергамо, Италия). Положение команд: "Аталанта" - 4, "Янг Бойз" - 3, "Манчестер Юнайтед" - 3, "Вильярреал" - 1.

G - "Зальцбург" (Австрия) - "Вольфсбург" (Германия), "Лилль" (Франция) - "Севилья" (Испания). Положение команд: "Зальцбург" - 4, "Севилья" - 2, "Вольфсбург" - 2, "Лилль" - 1.

Н - Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) - "Ювентус" (Турин, Италия), "Челси" (Лондон, Англия) - "Мальме" (Швеция). Положение команд: "Ювентус" - 6, "Челси" - 3, "Зенит" - 3, "Мальме" - 0.-0-