Футболисты "Шерифа" проиграли "Интеру" в Лиге чемпионов

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты тираспольского "Шерифа" второй раз проиграли миланскому "Интеру" в матчах группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 4-го тура группы D чемпионы Молдовы потерпели поражение от итальянского чемпиона со счетом 1:3. Все мячи были забиты во второй половине встречи: сначала три гола в ворота хозяев провели Марцело Брозович, Милан Шкриньян и Алексис Санчес, а в самой концовке Адама Траоре сократил разрыв. В Милане "Интер" выиграл с тем же результатом 3:1. Донецкий "Шахтер" снова не смог добыть очки в противостоянии с мадрилским "Реалом". После домашнего провала (0:5) вице-чемпионы Украины и в испанской столице потерпели поражение - 1:2. В составе хозяев голевой дубль оформил Карим Бензема, ответный мяч забил Фернандо. Положение команд после четырех игровых дней: "Реал" - 9, "Интер" - 7, "Шериф" - 6, "Шахтер" - 1.

В группе А финалист прошлого розыгрыша английский "Манчестер Сити" обыграл на своей арене бельгийский "Брюгге" - 4:1. Немецкий "Лейпциг" и французский "Пари Сен-Жермен" сыграли вничью - 2:2. Положение команд: "Манчестер Сити" - 9, "Пари Сен-Жермен" - 8, "Брюгге" - 4, "Лейпциг" - 1.

Итальянский "Милан", проигравший все матчи первого круга в квартете В, завоевал первый зачетный балл, сыграв вничью на своем поле с португальским "Порту" - 1:1. Английскийм "Ливерпуль" стал участником 1/8 финала, победив на своей арене мадридский "Атлетико" со счетом 2:0. Положение команд: "Ливерпуль" - 12, "Порту" - 5, "Атлетико" - 4, "Милан" - 1.

Нидерландский "Аякс" досрочно обеспечил себе выход в 1/8 финала, переиграв в Дортмунде немецкую "Боруссию" со счетом 3:1. В другом поединке группы С лиссабонский "Спортинг" в португальской столице разгромил турецкий "Бешикташ" из Стамбула - 4:0. Положение команд: "Аякс" - 12, "Боруссия" - 6, "Спортинг" - 6, "Бешикташ"- 0.

Результаты игр 4-го тура в остальных квартетах ЛЧ:

Е - "Динамо" (Киев, Украина) - "Барселона" (Испания — 0:1, "Бавария" (Мюнхен, Германия) - "Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - 5:2. Положение команд: "Бавария" - 12 очков, "Барселона" - 6, "Бенфика" - 4, "Динамо" - 1.

F - "Аталанта" (Бергамо, Италия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 2:2, "Вильярреал" (Испания) - "Янг Бойз" (Берн, Швейцария) - 2:0. Положение команд: "Манчестер Юнайтед" - 7, "Вильярреал" - 7, "Аталанта" - 5, "Янг Бойз" - 3.

G - "Вольфсбург" (Германия) - "Зальцбург" (Австрия) - 2:1, "Севилья" (Испания) - "Лилль" (Франция) - 1:2. Положение команд: "Зальцбург" - 7, "Вольфсбург" - 5, "Лилль" - 5, "Севилья" - 3.

Н - «Ювентус» (Турин, Италия) - «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) — 4:2, "Мальме" (Швеция) - "Челси" (Лондон, Англия) — 0:1. Положение команд: "Ювентус" - 12 очков, "Челси" - 9, "Зенит" - 3, "Мальме" - 0.

Бомбардирскую гонку возглавляет лидер атака "Баварии" польский форвард Роберт Левандовски, забивший 8 мячей.

Матчи 5-го тура чемпионской Лиги пройдут 23 и 24 ноября.-0-