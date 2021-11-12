Футболисты Шотландии победили молдован в отборочном турнире ЧМ

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольных аренах Европы сегодня проходят очередные отборочные матчи чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них аутсайдеры квалификационной группы F футболисты сборной Молдовы принимали в Кишиневе команду Шотландии и уступили со счетом 0:2. Позже лидер этой группы сборная Дании, которая уже обеспечила себе первое место и путевку в финальную стадию мирового первенства, примет в Копенгагене команду Фарерских островов. Австрийцы в Клагенфурте встретятся с израильтянами. Положение команд: Дания - 24 очка (8 матчей), Шотландия - 20 (9), Израиль - 13 (8), Австрия - 10 (8), Фарерские острова - 4 (8), Молдова - 1 (9).

Футболисты сборной Беларуси свой последний поединок в квалификационной группе Е проведут 13 ноября в Кардиффе против команды Уэльса. В первом круге соревнований белорусы уступили валлийцам в Казани со счетом 2:3. Подопечные Георгия Кондратьева уже потеряли все шансы выйти из группы, а футболисты Уэльса продолжают борьбу за выход в финальную стадию мирового первенства. Также в субботу лидеры этого квинтета бельгийцы примут в Брюсселе эстонцев и в случае победы гарантируют себе выход в финал чемпионата мира. Положение команд в группе Е сейчас таково: Бельгия - 16 очков (6 матчей), Чехия - 11 (7), Уэльс - 11 (6), Эстония - 4 (6), Беларусь - 3 (7).

Напрямую в финальную стадию планетарного форума от Европы выйдут победители 10 квалификационных групп. Команды, которые финишируют вторыми, а также две лучшие сборные из Лиги наций проведут поединки за 3 пропуска на чемпионат мира. Финальная стадия 22-го по счету чемпионата планеты пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года на футбольных полях Катара. В турнире примут участие 32 сборные со всех континентов.-0-