Футболисты Швейцарии не удержали победу над Уэльсом на чемпионате Европы

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Европы сегодня проходят три поединка стартового тура группового этапа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче команд предварительной группы А в Баку футболисты Швейцарии и Уэльса разошлись миром - 1:1. В начале второй половины игры Бреел Эмболо вывел швейцарцев вперед, но удержать победу им не позволил Киффер Мур, сравнявший счет на 74-й минуте встречи.

Вчера в матче открытия 16-го континентального первенства на поле римского "Стадио Олимпико" сборная Италии уверенно обыграла команду Турции - 3:0.

Также сегодня свои первые матчи проведут команды группы В. Футболисты Дании сыграют в Копенгагене с дебютантом финального этапа континентального первенства командой Финляндии (начало в 19.00). В Санкт-Петербурге россияне попытаются дать бой одному из главных фаворитов турнира сборной Бельгии (начало в 22.00).

Составы остальных предварительных групп:

С - Австрия, Нидерланды, Северная Македония, Украина;

D - Хорватия, Чехия, Англия, Шотландия;

Е - Польша, Словакия, Испания, Швеция;

F - Франция, Германия, Венгрия, Португалия.

Матчи группового этапа пройдут в Лондоне, Риме, Мюнхене, Санкт-Петербурге, Будапеште, Амстердаме, Глазго, Копенгагене, Севилье, Бухаресте и Баку. После завершения группового этапа в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также четыре лучшие команды, которые финишируют третьими. Решающий поединок 16-го первенства Старого Света состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

На прошлом континентальном чемпионате, проходившем в 2016 году во Франции, золото впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в финале футболистов Франции со счетом 1:0 (в дополнительное время). По три раза чемпионами Европы становились сборные Германии и Испании, два титула у Франции, по одному - у сборных СССР, Италии, Нидерландов, Португалии, Чехословакии, Дании и Греции.-0-