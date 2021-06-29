Футболисты Швейцарии пробились в 1/4 финала чемпионата Европы

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты Швейцарии пробились в четвертьфинал Евро-2020, обыграв чемпионов мира французов в серии пенальти, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В игре в Бухаресте французские футболисты сразу пошли в атаку большими силами, однако швейцарцы были к этому готовы и успешно отразили стартовый натиск. Более того, на 15-й минуте они повели быструю контратаку, которую точным ударом завершил Харис Сеферович. До перерыва французам не удалось отыграться, а вскоре после начала второго тайма их защитник нарушил правила в своей штрафной площади и швейцарцы получили реальный шанс забить второй гол. Однако этого не произошло - голкипер французов Уго Льорис не позволил Рикардо Родригесу реализовать пенальти. Этот момент стал переломным - подопечные Дидье Дешама взвинтили темп и в течение двух минут один из лидеров французской сборной Карим Бензема дважды поразил ворота Янна Зоммера. А на 75-й минуте Поль Погба эффектным ударом из-за пределов штрафной площади забил третий мяч. Через 5 минут Харис Сеферович забил свой второй гол, а на 90-й минуте Марио Гавранович перевел игру в овертайм - 3:3. В дополнительные 30 минут этот результат не изменился, а в серии послематчевых пенальти успешнее были швейцарцы - 5:4. Единственным, кто не смог реализовать пенальти оказался Килиан Мбаппе.

В матче за выход в полуфинал сборная Швейцарии 2 июля встретится в Санкт-Петербурге с испанцами, которые одолели хорватов в дополнитнльное время с результатом 5:3.

Последние поединки 1/8 финала состоятся сегодня: Англия - Германия (Лондон), Швеция - Украина (Глазго).

Две четвертьфинальные пары уже известны: Бельгия - Италия (2 июля, Мюнхен), Чехия - Дания (3 июля, Баку).

Бомбардирскую гонку Евро-2020 возглавляет лидер португальской сборной Криштиану Роналду, забивший на групповом этапе 5 мячей.

Четвертьфинальные встречи состоятся 2 и 3 июля, полуфиналы пройдут 6 и 7 июля, финальный поединок за золото 16-го первенства Старого Света состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

На прошлом континентальном чемпионате, проходившем в 2016 году во Франции, золотые медали впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в финале футболистов Франции со счетом 1:0 (в дополнительное время).-0-