Футболисты "Славии" добились победы над "Крумкачамi" в первом переходном матче

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Славии" одержали победу над минскими "Крумкачамi" со счетом 1:0 в первом из двух переходных матчей за право играть в следующем сезоне в высшей лиге чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя на поле мозырского стадиона "Юность", хозяева владели инициативой на протяжении всей встречи, но только в самом конце сумели добиться успеха. На 3-й компенсированной минуте матча ворота гостей поразил ганский нападающий мозырян Фрэнсис Нар.

Ответный поединок состоится 5 декабря в Минске. В этом сезоне "Славия" заняла 14-е место в высшей лиге, а "Крумкачы" финишировали на третьей позиции в первой лиге национального первенства.

Прямые путевки в элитный дивизион завоевали две лучшие команды первой лиги - дзержинский "Арсенал" и бобруйская "Белшина", которые заменят "Сморгонь" и речицкий "Спутник".

Чемпионом Беларуси второй год подряд и третий за все время стал солигорский "Шахтер", серебро у борисовского БАТЭ, бронзовые награды завоевали футболисты минского "Динамо". Лучшим бомбардиром 31-го чемпионата страны оказался гамбийский форвард "Шахтера" Дембо Дарбо, который забил 19 мячей.-0-