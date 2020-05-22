Футболисты "Славии" и "Городеи" сыграли вничью в чемпионате Беларуси

Во время матча. Фото ФК "Славия"

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мозырской "Славии" сыграли вничью с "Городеей" (1:1) в домашнем матче 10-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме мозыряне больше владели мячом, но счет открыли гости - через полчаса после начала игры отличился Денис Яскович.

После перерыва хозяева продолжали владеть инициативой и на исходе часа игрового времени заработали пенальти, который реализовал Андрей Чухлей.

Позже солигорский "Шахтер" примет на своем поле аутсайдера нынешнего первенства бобруйскую "Белшину", которая пока не одержала ни одной победы.

Результаты стартовых игр 10-го тура: "Динамо (Брест) - БАТЭ (Борисов) - 1:3, "Неман" (Гродно) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 3:1.

Футболисты БАТЭ победили брестское "Динамо" в центральном матче 10-го тура чемпионата Беларуси Первый тайм игры в Бресте прошел с небольшим преимуществом гостей. Результатом этого стал гол Станислава Драгуна, который на 31-й минуте встречи замкнул верховую подачу Игоря Стасевича с углового.

Футболисты "Немана" одержали волевую победу над "Торпедо-БелАЗом" в 10-м туре чемпионата Беларуси В первой половине встречи в Гродно соперники обменялись голами - на 10-й минуте Дмитрий Юсов вывел гостей вперед, а незадолго до перерыва Глеб Рассадкин восстановил паритет.

Заключительные поединки этого тура пройдут 23 мая: "Слуцк" - "Рух" (Брест), "Ислочь" (Минский район) - "Энергетик-БГУ" (Минск), "Витебск" - "Динамо" (Минск). Матч между "Смолевичами" и "Минском" перенесен на более поздний срок.

Турнирное положение: БАТЭ - 22 очка, "Торпедо-БелАЗ", "Энергетик-БГУ" - по 18, "Слуцк" - 16, "Ислочь", "Шахтер" - по 15, "Динамо" (Брест), "Рух" - по 13, "Динамо" (Минск), "Витебск", "Городея", "Славия" - по 12, "Неман" - 11, "Минск" - 10, "Смолевичи" - 4, "Белшина" - 3.

Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян ("Неман") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по шесть мячей.-0-

Фото ФК "Славия"