Футболисты "Славии" набрали первые очки в 29-м чемпионате Беларуси

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матчем в Могилеве начался 3-й тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В двух стартовых встречах могилевский "Дняпро" и мозырская "Славия" потерпели поражения и сегодня стремились набрать первые зачетные баллы. Это удалось только гостям, хотя после первого тайма они уступали 0:1 после гола Алексея Залеского. После перерыва мозыряне сначала сравняли счет благодаря удару Редвана Мемешева, а затем защитник могилевчан Арсений Бондаренко забил мяч в свои ворота - 2:1 волевая виктория "Славии".

Еще два поединка состоятся в субботу, 13 апреля: "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Минск", "Гомель" - "Энергетик-БГУ" (Минск).

Центральный матч 3-го тура пройдет 14 апреля - на поле "Борисов-Арены" футболисты БАТЭ примут брестское "Динамо". Эти команды имеют по 6 очков из 6 возможных. Также в воскресенье минское "Динамо" на своем поле сыграет с "Городеей", "Ислочь" будет соперничать с гостями из гродненского "Немана", "Витебск" примет минское "Торпедо". Тур завершится 15 апреля матчем в Солигорске между местным "Шахтером" и "Слуцком".-0-