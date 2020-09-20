Футболисты "Славии" обыграли "Шахтер" в матче чемпионата Беларуси

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мозырской "Славии" одержали победу над солигорским "Шахтером" со счетом 1:0 в последнем матче 24-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Победу мозырянам принес Ислам Тлупов, отличившийся на 81-й минуте игры.
Результаты остальных игр 24-го тура: "Слуцк" - БАТЭ (Борисов) - 1:3, "Смолевичи" - "Рух" (Брест) - 0:6, "Витебск" - "Белшина" (Бобруйск) - 1:1, "Динамо" (Брест) - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 2:1, "Неман" (Гродно) - "Минск" - 2:0, "Городея" - "Торпедо-БелАЗ" - 1:3, "Ислочь" (Минский район) - "Динамо" (Минск) - 2:1.
Турнирное положение: БАТЭ - 49 очков (24 матча), "Шахтер" - 46 (24), "Неман" - 44 (24), "Торпедо-БелАЗ" - 41 (24), "Ислочь" - 41 (24), "Рух" - 36 (24), "Динамо" (Брест) - 35 (22), "Энергетик-БГУ" - 34 (23), "Динамо" (Минск) - 33 (23), "Витебск" - 31 (24), "Славия" - 27 (22), "Минск" - 25 (22), "Слуцк" - 21 (22), "Городея" - 20 (24), "Белшина" - 20 (24), "Смолевичи" - 14 (22).
Бомбардирскую гонку 30-го чемпионата Беларуси возглавляют Максим Скавыш (БАТЭ) и Джасурбек Яхшибоев ("Шахтер"), забившие по 13 мячей.
В следующем туре встречаются:
26 сентября
"Энергетик-БГУ" - "Ислочь", "Городея" - "Славия", "Торпедо-БелАЗ" - "Неман", "Рух" - "Слуцк";
27 сентября
"Белшина" - "Шахтер", "Динамо" (Минск) - "Витебск", БАТЭ - "Динамо" (Брест);
28 сентября
"Минск" - "Смолевичи".-0-